İki takım turun ilk ayağında RAMS Park’ta karşı karşıya geldi.
15’inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız’dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira’ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang’a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
16 ve 32’nci dakikalarda Koopmeiners’ın gollerine engel olamayan sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 2-1 mağlup kapattı.
İkinci yarı baskısını arttıran Galatasaray Noa Lang’la 49’uncu dakikada eşitliği yakaladı.
60’ncı dakikada Davinson Sanchez ve 74’üncü dakika Lang’ın ikinci golüyle Galatasaray önce öne geçti sonra farkı artırdı. Oyuna sonradan giren Sacha Boey 86’ncı dakikada farkı üçe çıkardı.
Maçta başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmadan 5-2’lik üstünlükle ayrıldı.