“ İşvereni diyalog masasına getirmek, kayıt dışılığı önlemek ve örgütlenme hakkını korumak devletin asli görevidir”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Ektam emekçilerinin haklı direnişi, yalnızca bir işyerinin sorunu değil; örgütlenme hakkının savunulması mücadelesidir” diyerek, emekçilerin yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çalışma hayatında adaletsizlikler ve sendikal örgütlenmeye yönelik baskılar yaşadığını; emekçilerin hak arama mücadelesine karşı kayıtsız tutum sergilendiğini ileri sürerek; bunların "kabul edilemez bir noktaya ulaştığını” kaydetti.

Çalışma hayatındaki sorunların çözümü için hükümetin adım atmadığını, bunun emekçilerde güvensizlik yaratığını ileri süren Serdaroğlu, “ İşvereni diyalog masasına getirmek, kayıt dışılığı önlemek ve örgütlenme hakkını korumak devletin asli görevidir” dedi.

“Ancak mevcut tablonun, hükümetin emekçinin değil sermayenin yanında durduğunu gösterdiğini” savunan Serdaroğlu, yetki ve imkânlar kullanılmadığı sürece sorunların çözümünün mümkün olmadığını söyledi ve “emekçiyi oyalayan değil, koruyan bir anlayışa ihtiyaç vardır” dedi.

-Ektam yönetimine çağrı...

Serdaroğlu, Ektam yönetimine e çağrıda bulunarak, “Çözüm, karşılıklı diyalog ve uzlaşıdan geçmektedir. Sendikalaşma bir tehdit değil, kurumsal yapıyı güçlendiren bir mekanizmadır. Örgütlü işçi üretimde istikrar, verimlilik ve sosyal barış demektir. Sendikal örgütlenmeye karşı takınılan tavır yalnızca iş barışına zarar verir ve kurumsal itibarı zedeler. Masaya oturmak kayıp değil, olgunluk göstergesidir” dedi.

Serdaroğlu, Ektam’da uzun yıllarını vermiş emekçilerin aldığı ücretlerin, hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğunu belirterek, “31 yılını üretime adamış bir çalışanın aldığı maaşın insanca yaşam koşullarını sağlamaktan uzak olması kabul edilemez.” dedi. Serdaroğlu, “Adil ücret, insanca yaşam ve örgütlenme hakkı pazarlık konusu değil, temel haktır” ifadesini kullandı.

Serdaroğlu, “Geçmişte sendikal hakları hiçe sayılarak işsiz bırakılan hademelerimizin yaşadıkları hafızalardadır. Aynı senaryonun yeniden sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Dün başka bir kesimi hedef alan anlayış, bugün farklı bir iş kolunda karşımıza çıkmaktadır." dedi.