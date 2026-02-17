Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Galatasaray, İtalyan devi Juventus ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçında iki büyük kulüp karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta Türkiye saatiyle 20.45'te başlayan maç TRT 1'den yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sancehz, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kalulu, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, Kenan Yıldız, Thuram, McKennie
CANLI ANLATIM
6' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta çıktı.
GOL | 15' Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle öne geçti.
GOL | 17' Juventus, Koopmeiners ile skoru eşitledi.
18' Barış Alper Yılmaz'a faul yapan Cambiaso sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
30' Gabriel Sara içeri orta açtı. Osimhen'in kafa vuruşunda top Di Gregorio'da kaldı.
GOL | 32' Juventus, Koopmeiners ile öne geçti.
35' Juventus'ta sakatlık yaşayan Bremer'in yerine Gatti oyuna girdi.
37' Juventus'ta Spalletti, Galatasaray'da İrfan Saraloğlu sarı kart gördü.
43' Galatasaray'da Lucas Torreira sarı kart gördü.
İlk yarı sonuna 3 dakika ilave edildi.
İlk yarı sona erdi.