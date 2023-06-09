GKK’dan verilen bilgiye göre, ant içme töreni bu sabah saat 10.00' da, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı'nda icra edildi.
İlkbahar 2023 Celbi Acemi Erler Ant İçti
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda İlkbahar 2023 Celbi Acemi Erlerin Ant İçme Töreni, bugün yapıldı.
GKK’dan verilen bilgiye göre, ant içme töreni bu sabah saat 10.00' da, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı'nda icra edildi.
Yorumlar
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı