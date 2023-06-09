Hafta sonundan itibaren dört gün boyunca yağmur bekleniyor Hafta sonundan itibaren dört gün boyunca yağmur bekleniyor

GKK’dan verilen bilgiye göre, ant içme töreni bu sabah saat 10.00' da, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı'nda icra edildi.