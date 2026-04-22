Limasol’da 64 yaşındaki bir kişi, gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti; eşi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Fileleftheros gazetesi, olayın Paskalya arifesinde (cumartesi günü) meydana geldiğini ve çiftin, 40 yaşındaki oğulları tarafından baygın halde bulunduğunu; olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de 64 yaşındaki adamın öldüğünü tespit ettiklerini yazdı.

Haberde, annenin ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı ve çiftin, tüp gaz sızıntısından zehirlendiklerinin tahmin edildiği ifade edildi.