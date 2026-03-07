Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede liderler, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkilerini, bölgedeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan, Türkiye-İngiltere işbirliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hala diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarının sürdüğünü ifade etti.