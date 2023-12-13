Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi ile Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Sol Grubun “Kıbrıs’ın Yüzleri” temalı 5’inci iki toplumlu fotoğraf yarışmasıyla ilgili bir fotoğraf sergisi düzenleyeceği haber verildi.

Fotoğraf sergisinin açılışının 15 Aralık Cuma günü 18:00’de Ledra Palace karşısındaki “Chateau Status’te” yapılacağını yazan Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile AKEL’in AP’deki milletvekilleri Yorgos Yeorgiyu ile Niyazi Kızılyürek’in etkinliği selamlayacağını belirtti.

Gazete bunun akabinde en iyi katılımcıların ödüllendirileceğini ve Yorgos Kalogiru ile Oya Akın tarafından sanatsal bir program gerçekleştirileceğini ekledi.