Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde sahte öğrenci belgesi düzenlenmesiyle ilgili tutuklanan öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova, aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi ve Fadziso Rebecca Mokavo bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova’nın aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi’nin isteği üzerine yine aynı okulda eğitim gören Fadziso Rebecca Mokavo isimli öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenlediklerini söyledi. Polis, zanlı Mokavo’nun 12 Mayıs’ta Ercan Havaalanından çıkış yaparken yakalandığını açıkladı. Polis, diğer iki zanlının da soruşturma kapsamında önceki gün tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, Fadziso Rebecca Mokavo’nın 8 gün, Kristina Uvarova, İkechukuwu Augitune Onyeusi’nin bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Mokava’nın 6, diğer zanlıların ise 1 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.