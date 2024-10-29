İki Kıbrıslı Rum’un, Güney Kıbrıs'taki bir Kıbrıslı Türk taşınmazını, ilam borcu karşılığında adli satış emri çıkararak elde etme çabasının Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Lefkoniko’da (Geçitkale) İkamet Ediyordu, Larnaka’da Adres Verdi” başlıklı haberinde, Anayasa Mahkemesi'nin iki Kıbrıslı Rum’un kaza mahkemesi kararına karşı yaptıkları itirazı reddettiğini yazdı.

İki Kıbrıslı Rum’un haberde adı “Fehmi” olarak belirtilen Kıbrıslı Türk’ün, güneydeki taşınmaz malını satın almak için söz konusu kişiyle sözleşmeler imzaladığını yazan gazete, Kıbrıslı Rumlardan birinin 23 Eylül 2008 tarihli bir sözleşmeyle Zigi’deki (Terazi) Kıbrıs Türk taşınmazı satın almak için sözleşme imzaladığını, diğer Kıbrıslı Rum’un da 20 Ocak 2010 tarihli bir sözleşmeyle Tohni’deki (Taşkent) Kıbrıs Türk taşınmazı için bir sözleşme imzaladığını belirtti.

Söz konusu iki Kıbrıslı Rum’un ilgili sözleşmeleri Larnaka Tapu Dairesi'ne tevdi etme çabalarının başarısız olduğunu çünkü Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin buna onay vermeyi kabul etmediğini kaydeden gazete, İstihbarat Teşkilatı (KİP) tarafından yapılan araştırmanın ardından söz konusu Kıbrıslı Türk’ün adres gösterdiği Larnaka’da değil, daimî olarak Lefkoniko’da (Geçitkale) ve bir Kıbrıslı Rum göçmene ait bir evde yaşadığının tespit edildiğini iddia etti.

Söz konusu Kıbrıslı Türk’ün Larnaka’da bir daire kiralamış göründüğünü yazan gazete, yapılan araştırmalarda Kıbrıslı Türk’ün burada çok seyrek aralıklarla kaldığı ve dairenin kirasının ise Kıbrıslı Rum alıcılardan biri tarafından ödendiğinin tespit edildiğini öne sürdü.

Daha sonra iki Kıbrıslı Rum’un Kıbrıslı Türk aleyhinde dava açtığını ve Kıbrıslı Türk’ün mahkemeye çıkmamasından ötürü Kıbrıslı Türk’ün sahibi olduğu taşınmazlar hakkında Larnaka Tapu Dairesi'nde şerh (MEMO-ipotek) olarak kaydettikleri kararlar çıkarttıklarını yazan gazete, hatta Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türk’ün kendilerine olan borcundan dolayı taşınmazlarla ilgili satış kararı aldıklarını belirtti.

Larnaka Tapu Dairesi'nin ve Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin taşınmazların zorla satılamayacağına dair bir görüşe sahip olduğunu çünkü ilgili yasanın Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin üstünde olduğunu yazan gazete, en nihayetinde iki Kıbrıslı Rum’un “Zigi” ve “Tohni’deki” Kıbrıs Türk mallarını ilam borcu karşılığında adli satış emri çıkararak elde etme çabasının Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildiğini ekledi.