Girne ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda, dün meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralandı, alkollü iki sürücü tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 149 miligram alkollü olan Ian Kiplangat Too (E-24), yönetimindeki GJ 644 plakalı araçla Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, bordür taşları ile refüj içerisindeki iki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan Emanuel Asige Aswanı (E-23), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü Ian Kiplangat Too, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Girne’de meydana gelen kazada ise, 147 miligram alkollü olan Osman Aşık (E-48), yönetimindeki KR 367 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki Mahmut Şimşekatan (E-49) sorumluluğundaki ZA 600 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

KR 367 plakalı araç sürücüsü Osman Aşık, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.