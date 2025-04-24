(Kamalı Haber) "Şiddet Kullanma Tehdidi ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Harekette bulunma' suçlarından tutuklanan Bilal Sayar yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hatice Emin Sing mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Bilal Sayar'ın "Şiddet kullanma tehdidi ve Elektronik Haberleşme yasasına aykırı harekette bulunma suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 09.01.2024 tarihinde, Diyarbakır'da sakin zanlının kullanmakta olduğu Whatsapp uygulaması üzerinden, ayrılmış olduğu kız arkadaşını arayarak, kendisiyle barışmadığı gerekçesi ile Kıbrıs'a geleceğini belirtip, kendisine hitaben "Elini kolunu kıracam, seni tanınmaz hale getirecem, sana sıkacam, gerekirse kendime de sıkacam" diyerek şiddet kullanma tehdidinden bulunup elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 09.12.2023 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 09.01.2024 tarihinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden derdest temin edildiğini, zanlının

22.04.2025 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını söyleyen polis, soruşturmanın tamamlandığını, ifadesinde suçlarını kabul etmediğini, ülkeye 90 gün vize ile geldiğini ve ülkede daimi bir adresi olmadığını belirti.

Polis, mesele ile ilgili iki tanık ifadesi de olduğunu belirterek, zanlının tutuklu yargı talep etti.

Savcı Senem Palabıyık, zanlının işlemiş olduğu suçların 3 yıl hapis öngördüğünü belirterek, 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “İftiradır, ayrıldıktan sonra onula iletişim kurmadım, ben öyle biri değilim”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.