İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) yönetimi, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek iş birliğini güçlendirme ve ortak projeleri geliştirme konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) Başkanı Serkan Kırmızı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Asbaşkan Halil Küçük, Mahmut Sadun ve Birlik Yönetici Sekreteri Seçil Ketenoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İskele Belediyesi ile İEZB arasındaki iş birliği bağlarının güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik ortak projelerin geliştirilmesi ele alındı.

Başkan Hasan Sadıkoğlu, Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi Projesi hakkında detaylı bilgi aldı ve birlik çalışmalarına destek vererek, “Her zaman yanınızdayım, desteğim sürecek” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda, İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Hasan Sadıkoğlu’na Bandabulyam üreticileri tarafından hazırlanan özel Lavanta Paketi takdim etti.

İEZB açıklamasında, “Birlikte daha güçlü yarınlara” mesajı verildi.