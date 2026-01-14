Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun Başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantıda, gündeminde bulunan “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi”ni ele aldı.

Komite, ilk olarak “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yetkililer, Komite toplantısına davetli olarak katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite, daha sonra “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi"ni ele aldı ve madde madde oylamaya başladı. Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, KTAMS ve Kamu-Sen’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite, son olarak “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi"ni ele aldı ve genel görüşmesine devam etti. Komite bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite toplantısında öneri sahibi UBP Girne Milletvekili Sn. Hasan Küçük hazır bulundu ve KTAMS ve Kamu-Sen’den yetkililer davetli olarak katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil’in yanında, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.