Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00’de CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi, ilk olarak gündeminde bulunan “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis Hizmetlerinin Yönetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve raporu oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite, daha sonra sırasıyla gündeminde bulunan “KKTC Aksa Enerjisinde Meydana Gelen Kazaya Hazırlıklı Mıydı? Konulu Sayıştay Denetim Raporu” ve “KKTC Ercan Havaalanın İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:5 Uyarınca Üstlenilen Elli Dokuz Milyon Euro Tutarındaki Mali Yükümlülük ve İmzalanan Sözleşmeler Kapsamında Ercan Havaalanının İşletme Hakkına Sahip Olan Şirketin Ödemesi Gerekli Olan Ciro Paylaşım Bedellerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü. Komite, Denetim Raporları ile ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve KIB-TEK’ten yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi toplantısına Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Komite Üyesi UBP Milletvekilli Fırtına Karanfil, Komite Üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.