Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük) (Y.Ö. No: 64/3/2024) (İVEDİ)”, “Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 383/5/2026) (İVEDİ)”, “İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 385/5/2026)” ve “Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı (Y.T. No: 385/5/2026) (İVEDİ) görüştü.

Komite, ilk önce “Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı(Y.T. No: 383/5/2026) (İVEDİ) ele alarak, oy çokluğuyla onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Daha sonra “İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı (Y.T. No: 385/5/2026) ele alan Komite, bahse konu Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul gündemine iletti.

Üçüncü sırada, “Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı (Y.T. No: 385/5/2026) (İVEDİ) görüşen Komite, ilgili yasa tasarısını da oy çokluğuyla onaylayarak, Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite, son olarak “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi'ni (Öneri Sahibi: UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük) (Y.Ö. No: 64/3/2024) (İVEDİ) ele aldı. Yasa Önerisine ilişkin çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan (KTOEÖS) yetkili ve temsilciler katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.