Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı (ivedi) (Y.T No: 263/4/2025)”, “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T No: 321/5/2025)”, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: CTP Milletvekili Devrim Barçın) (Y.Ö No: 92/4/2025)”, “Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Milletvekili Fırtına Karanfil) (Y.Ö No: 94/5/2025)”, “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Milletvekili Fırtına Karanfil) (Y.Ö No: 95/5/2025)”, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Liman İşçileri (Hizmet Düzenleme) Yasasının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı (ivedi) (Y.T No: 234/4/2024)” ve “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Limanlar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısını (ivedi) (Y.T No: 237/4/2024)” ele aldı.

İlk olarak “İş (Değişiklik) Yasa Tasarısını” ele alan Komite, Yasa Tasarısını oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ikinci olarak “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısını” ele aldı. Komite, söz konusu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite daha sonra “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisini” ele alarak ikinci görüşmesini tamamladı. Ancak söz konusu Yasa Önerisinin ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda gerçekleşecektir.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dördüncü olarak “Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisini” ele alarak genel görüşmesini tamamladı. Komite bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite, daha sonra “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi”, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Liman İşçileri (Hizmet Düzenleme) Yasasının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı” ve “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Limanlar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısını” sırasıyla ele aldı. Söz konusu Yasa Önerisi ile Yasa Tasarılarına ilişkin çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Toplantıya davetli olarak Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Trafik Dairesi, KAMU-SEN ve KKTC Hür-İş Federasyonu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfıl katıldı.