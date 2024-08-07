İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkü’nün onur, şeref ve bayrak uğruna verdiği mücadelenin önemini vurguladı. Bakan Oğuz, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının vatan sevgisini, Anavatana olan güvenini ve esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Oğuz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Erenköy Destanı, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik, vatan ve bayrak için her şeyi göze alarak cepheye koştuğunu kanıtlamaktadır. Bu direniş, bir avuç mücahit ile gencin gösterdiği kararlılıkla ve mücadeleyle, Kıbrıs Türk halkına yıllarca ümit ışığı sunmuştur. Erenköy Direnişi, özgürlük ve egemenliğe ulaşmanın temelini oluşturmuştur.”

Bakan Oğuz, direnişin Kıbrıs Türkü’nün adada varlığını sürdürmek için ortaya koyduğu fedakarlıkların ve Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün her koşulda yanında olduğunun anlaşılması açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Oğuz, “Kıbrıs Türkleri olarak, Anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle bu topraklarda ilelebet var olmaya ve devletimizi yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Mesajında, başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere tüm Erenköy Şehitlerini yad eden Oğuz, gazileri saygıyla selamlayarak, şükranlarını sundu.