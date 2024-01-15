İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ı kabul etti.

Kabulde konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ziyaretten dolayı Can’a teşekkür etti.

KKTC için bugünlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Oğuz, bir önceki Ankara ziyaretinde Adalet Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, KKTC için 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremin çok önemli olduğunu kaydetti.

İsias davasının kendileri için milli konu haline geldiğini dile getiren Oğuz, İsias davası için tüm hükümet yetkilileri ve muhalefet partilerinin tek ses, tek yürek olduğunu belirtti.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı’nın büyük bir duyarlılık gösterdiğini dile getiren Oğuz, Adalet Bakanı’nın kendilerinin ziyareti sonrasında adaya gelerek iadeyi ziyaret gerçekleştirdiğini, depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerini ve kabirlerini ziyaret ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvenmeleri gerektiğini söylediğini kaydetti.

Adalete güvendiklerini dile getiren Oğuz, depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin, İsias davasındaki sanıkların “Olası Kast” ile yargılanması temennisi olduğunu belirtti.

İsisas davasının 4 Ocak tarihinde görüşülmeye başlandığını ve kendilerinin de tek ses, tek yürek olarak orada olduklarını kaydeden Oğuz, davanın 26 Nisan tarihine ertelendiğini ve ülke olarak davayı takip edeceklerini belirtti.

Oğuz, bu konuda gösterilen hassasiyetten dolayı Adalet Bakanı, Bakan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

KKTC İçişler Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı arasında nasıl işbirliği yapılabilir konularında görüşmelerin olduğunu dile getiren Oğuz, TC Adalet Bakanı'nın da adaya gelerek cezaevi koşullarını gördüğünü ve Türkiye yetkiierinin yakın iş birliğine önem verdiklerini gördüklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması konusunda hassasiyeti gösterdiğini ve her zaman yanlarında olduğunu göstermelerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür eden Oğuz, Can’ın da nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Can’ın, cezaevi ile ilgili talepleri konusunda ve iş birliği konusunda gösterilen hassasiyetin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, gelişen süreçte ihtiyaçların giderilmesi ve cezaevinin daha iyi hizmet verebilmesi ve hizmet kalitesinin artırılarak bazı altyapı eksikliklerinin de giderilmesi konusunda gösterdikleri önemin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Ülkede suçlarla mücadele konusunda polis teşkilatının özveriyle çalıştığını dile getiren Oğuz, halkın en büyük sorununun ülkede kayıt dışı kalan insanlarla ilgili olduğunu söyledi ve bu konuyla ilgili yasal çerçevede tutuklananların yargı sürecinin beklenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti sayesinde yapılan yeni yapılan cezaevinin kapasite anlamında yükünün ağır olduğunu dile getiren Oğuz, gardiyanların üstün özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Yargı sürecinin hukuk çerçevesinde kısa sürede sonuçlandırılıp ilgili işlemlerin yapılmasını ve cezaevinin yükünün azaltılmasının önemli olduğunu dile getiren Oğuz, tutuklulara ve hükümlülere insan hakları çerçevesinde yapılması gereken hizmetler olduğunu ve bunları yapmanın da kendilerinin görevi olduğunu kaydetti.

Hükümet olarak birçok konuya duyarlı olduklarını dile getiren Oğuz, bazı konularla ilgili de yine iş birliğine ihtiyaç olunduğunu kaydetti.

-Can

Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can da kabulden dolayı Bakan Oğuz’a teşekkür etti.

Türkiye Adalet Bakan’ı Yılmaz Tunç’un selamlarını getirdiklerini dile getiren Can, TC Adalet Bakanı'nın talimatıyla buradaki cezaevine ziyaret gerçekleştirdiklerini ve eksikliklerin giderilmesi konusunda planlamaların yapıldığını kaydetti.

Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan depremi büyük bir afet ve büyük bir kıyamet olarak tanımladığını dile getiren Can, 50 bin üzerinde vatandaşın Hakka yürüdüğünü söyleyerek, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmeti, geride kalanlara sabır ve hastalara da acil şifalar diledi.

Depremde Kıbrıslı kardeşlerinden de kayıplar olduğunu dile getiren Can, gerçeklerin ortaya çıkması konusunda Adaleti Bakanlığı olarak duruşlarının net olduğunu kaydetti.

Can, Türkiye’de deprem konusunda çalıştaylar ve bilirkişi raporlarıyla değerlendirmeler yapıldığını, adaletin gerçekleştirilmesi konusunda, depremden sonra ihmal ve kusuru olanların gerekli yaptırımlarla karşı karşıya kalması noktasında olduklarını belirtti.

Can, Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu ve kendilerinin de takibe devam ettiklerini dile getirdi.

Bugün itibarıyla Genel Müdürleriyle birlikte cezaevi ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Can, cezaevinin, modern infaz rejiminin uygulanabileceği bir bina olduğunu dile getirerek, mahkum ve tutuklulara da modern cezaevi infaz rejimini uygulanmasını görmekten de mutluluk duyduklarını kaydetti.

Cezaevinde eksiklikler olduğunu, bu eksikliklerin dünyanın her yerinde bulunduğunu dile getiren Can, insan haysiyetine yaraşır şekilde infaz rejiminin devam etmesi için gereken altyapının hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

KKTC’ye ziyaret sebeplerinden birinin de cezaevinin altyapısını görmek olduğunu dile getiren Can, altyapıyı gördüklerini ve fotoğrafı çok güzel şekilde çektiklerini kaydederek, "ne yapılabilir noktasını" da değerlendireceklerini belirtti.

Can, Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş cumhuriyetlerine ellerinden geldiğince destek olmaya devam edeceklerini ve yapılacak ne varsa imkanları zorlayacaklarını dile getirdi.

Görüşmenin sonunda İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a hediye takdim etti.

Görüşmede, İçişleri Müsteşarı Hüseyin Gültekin ve Cezaevi Genel Müdürü Fatih Erdoğan da hazır bulundu.