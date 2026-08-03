Politis gazetesi, polisin açıklamasına göre, tutuklanan 40 kişiden 6’sının bir iki gün içinde sınır dışı edileceğini, 34 kişinin sınır dışı edilmesiyle ilgili işlemlerin sürdüğünü yazdı.

-Açık alanda silah ve çok sayıda mermi bulundu

Öte yandan Alithia gazetesi polisin, Lefkoşa’nın güneyinde, açık bir alanda silah ve çok sayıda mermi tespit ettiğini kaydetti.

Habere göre polis, Lefkoşa-Trodos eski yolu üzerindeki açık alanda yarı otomatik silah, 2 tabanca, 2 susturucu, 3 şarjör, çeşitli kalibrelerde 66 mermi tespit etti.

Polis bulanan silahlara ve mermilere balistik inceleme için el koydu.