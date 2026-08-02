Riknews ve diğer haber siteleri, bu sabah saat 10.00 sıralarında Mağusa bölgesi-Avgoru’da bir araçta ceset bulunduğunu haber verdi.

Habere göre, ihbar üzerine olay yerine giden Rum polisi, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülen araçta kömürleşmiş bir ceset buldu.

SigmaLive kömürleşmiş cesedin 88 yaşındaki bir İngiliz vatandaşına ait olduğu bilgisini verdi.

Cyprus Times, yaşlı İngiliz’in yanında ev hizmetlisi ve küçük köpeğinin de bulunduğunu belirtirken, şahsın, hizmetli ile birlikte köpeği hayvan barınağına bırakmak için yola çıktığını, aracın birdenbire durduğunu ve yanmaya başladığını anlattı.

Yaşlı adamın da hizmetlisinin de yanan araçtan çıkabildiği belirtilen habere göre , hizmetli yardım getirmeye gitti ancak yürüme sorunları bulunan İngiliz araçtan zamanında uzaklaşmayı başaramadı, köpeğiyle birlikte yanarak can verdi.