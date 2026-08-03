Haravgi gazetesinin haberine göre, eski Başpiskopos Makaryos’un ölüm yıldönümü sebebiyle gerçekleştirilen anma töreninde konuşan Yeorgios, Makaryos’un “uzlaşıyı kabul ettiğini ancak şartsız teslimiyeti kabul etmediğini” belirtti.

Yeorgios ayrıca, BM’ye yönelik eleştiride de bulunarak BM ve yetkililerinin, BM’nin ilke ve değerlerine uygun hareket etmek zorunda olduklarını belirterek, “orta yol bulunması çabalarından şüphe duyduğunu, bunun kalıcı bir çözüme götürmeyebileceği” iddiasında bulundu.

Yeorgios, “AB normlarının uygulanması ve tüm Kıbrıs vatandaşlarının eşit haklarının garanti altına alınması gerektiğini” söyledi.