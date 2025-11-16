(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma suçlarından tutuklanan Mustafa Oynar mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kenan Mulla olguları aktardı. Polis, 15.11.2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Lefkoşa’da sakin zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu ve toplam uzunluğu henüz tespit edilemeyen bıçağı, daha önceden aralarında husumet bulunan A.D.N'nin yüzüne sallayarak sol kaşının üst kısmının 10 cm uzunluğunda ve 2 cm derinliğinde kesi açılmasına sebebiyet verdiğini açıkladı. Polis, zanlının 16.11.2025 tarihinde Lefkoşa' da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin tamamlandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını alınacak ifadeler olduğunu kaydetti. Polis, müştekinin şikayetçi olmadığını vurgulayarak, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.