Serdaroğlu: “Asgari ücreti, bir geçim ücretidir”

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu, net 52 bin 738 TL olarak belirlenen asgari ücrete itiraz etti.

Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, itiraz başvurusu öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirerek hükümeti ve başbakanı eleştirdi.

Asgari ücretin, bir geçim ücreti olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, hayat pahalılığı ile yapılan artış arasındaki yüzde 3,27'lik farkın, hükümet aleyhine olduğunu iddia etti.

Hür-İş Federasyonu, Serdaroğlu’nun açıklamasının ardından Bakanlık önüne siyah çelenk ve 2 tane boş tencere bırakıldı.

Serdaroğlu, tencerelerden birini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, diğerini de Başbakan Ünal Üstel’e armağan ettiklerini söyledi.

-Serdaroğlu

Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu , Dr Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ı anarak başladığı konuşmasında, merhum liderlerin böyle günler yaşansın diye mücadele vermediğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in, “Çok alana az, az alana çok artış” açıklamasının samimiyetsizliğinin, asgari ücrete hayat pahalılığının altında artış yapılmasından anlaşıldığını savundu. Bu ifadenin uygulanmaya konması için yasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını söyleyen Serdaroğlu, sendikalara böyle bir öneri götürüldüğünü de yalanladı.

Bu formülün uygulanabilmesi için enflasyonun engellenmesi gerektiğini sōyleyen Serdaroğlu, asgari ücretin, bir geçim ücreti olduğunu vurguladı.

Serdaroğlu, boş tencereleri işaret ederek, asgari ücretlinin tenceresinin boş olduğunu belirterek, “Boş bir hükümet boş olan bir tencereyi doldurabilir mi?” dedi.

Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilecek 12 bin TL desteğe de yetersiz eleştirisinde bulunarak, bu desteği bir “sus payı” ve “seçim yatırımı” olarak gördūklerini söyledi . Bu desteğin, küçük ve orta çaplı işletmeleri kurtaramayacağını kaydeden Serdaroğlu, zor durumdaki işletmelere Asgari Ücret Komisyonu'nun değil de hükümetin destek vermesi gerektiğini savundu.

Asgari Ücret Komisyonu’nda bulunan işverenlerin tümünün “sermaye baronu” olduğunu ve küçük-orta çaplı işletmeleri zerre kadar düşünmediklerini iddia eden Serdaroğlu, "Yüzde 21,66 oranındaki hayat pahalılığı asgari ücrete yansıdığı zaman batacağı öne sürülen işletmeler yüzde 18,39 oranındaki artışı nasıl karşılayacak" sorusunu sordu.

Yapılan vergi aflarını eleştirerek, servet vergisi getirilmesi için çağrı yapan Serdaroğlu, Hür-iş Federasyonu olarak, "haksızlığa, adaletsizliğe, düzensizliğe ve çürümüşlüğe” dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu eleştiren Serdaroğlu, hükümetin, “Anavatan Türkiye'nin yaptıklarıyla övündüğünü” öne sürdü.