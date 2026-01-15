Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde Dr. Fazıl Küçük'ün liderliği, doktorluğu, Kıbrıs Türk halkına olan inancı ve devlet adamlığıyla çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bakırcı, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 42’nci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Mesajına, Dr. Küçük’ün mücadele ruhu ve millet sevgisinin bugün de yol gösterici olduğunu kaydeden Bakırcı, "Kıbrıs Türk halkı, Küçük’ü daima saygı ve şükranla hatırlayacaktır" dedi.