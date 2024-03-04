HÜKÜMET DUYGUSAL OLABİLİR MUHALEFET NEREDE !…

Girne - Alsancak anayolunun ihaleyle sonuçlanan ikinci etabıyla fiyat mukayesesi yapıldığı zaman yaklaşık İKİ YÜZ MİLYON TL fazladan ödeme yapıldığı ileri sürülüyor.

Konuyla ilgili rüşvet iddiaları köy kahvelerine kadar inmişken özellikle ana muhalefet CTP’nin sessizliğinin sebebi merak ediliyor. KIBRIS MANŞET konuyu geçtiğimiz hafta gündeme getirmiş ancak aradan geçen sürede hükümet kanadındaki anlamlı sessizliğin sebebi tahmin edilirken ana muhalefet CTP’nin sessizliğinin sebebi vatandaşlar arasında merak uyandırdı.

Ülkemizdeki müteahhitlik işlerinden sadece bir tanesinde İKİ YÜZ MİLYON civarında suistimal olabiliyorsa diğer ihaleli ve ihalesiz işlerde neler olduğunu tahmin etmekte zorlanıyoruz. Konuyla ilgili süreci takip etmeye devam edeceğiz….