Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugünkü toplantısında Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, toplantıya davetli olarak, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı’ndan, İçişleri Bakanlığı’ndan, Maliye Bakanlığı’ndan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan, Polis Genel Müdürlüğü’nden ve Sivil Havacılık Dairesi’nden yetkililer katıldı.

Komite toplantısına, Başkan UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Milletvekili Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı yanında CTP Milletvekili Sami Özuslu ve UBP Milletvekili Hasan Küçük de katıldı.