Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen ve Güney Kıbrıs’ın tamamlanan AB Dönem Başkanlığı’nın sonuçlarının açıklandığı toplantıda Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine değindi.

Fileleftheros gazetesi: “Erdoğan’ın Yükümlülüklerinin Listesini Sıraladı – Hristodulidis’ten Erdoğan’a Mesaj: Eğer Hareketlenme Olursa AB Karşılık Verecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in dün düzenlenen basın toplantısında Türkiye’ye mesaj gönderdiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in dün Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve AB Konuları Müsteşarı Marinela Rauna ile birlikte basın mensuplarına yönelik açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Hristodulidis konuşmasının Kıbrıs sorununa ilişkin kısmında, Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulundu.

Erdoğan’ın Kıbrıs sorunu müzakerelerinin başlaması yönünde özlü bir adım atması durumunda, AB’nin karşılık vereceğini öne süren Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında ilk kez bu tür bir rol üstlendiğini savundu.

Hristodulidis, AB Komisyonu Başkanı’yla yeni Kıbrıs temsilcisi atanması konusundaki görüşmelerin de sürdüğünü belirtirken, gösterdikleri çabalar sonucunda Kıbrıs sorununun AB-Türkiye konularıyla ilişkilendirildiğini öne sürdü.

AB’nin gerek BM gerekse Türk hükümetine ilettiği görüşlerin Kıbrıs Rum tarafının görüşüyle birebir uyuştuğu iddiasında da bulunan Hristodulidis, “AB-Türkiye konularına dair her türlü olumlu adımın değerlendirilebilmesi için Kıbrıs sorununda, üzerinde uzlaşıya varılmış temel üzerinde müzakerelerin yeniden başlaması yönünde özlü ilerleme kaydedilmesi gerektiğini” iddia etti.

Türkiye’nin gerek AB gerekse NATO konularında “ayrıcalıklı bir uygulama talep ettiğini” öne süren Hristodulidis, “Türkiye’nin AB ile arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini istediğini ancak Kıbrıs Cumhuriyeti karşısında görmezden gelinemeyecek yükümlüklerinin bulunduğunu” savundu.

Türkiye’nin bir diğer talebinin, giriş vizelerine ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi olduğunu, Türkiye’den istenenin ise Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerle adalet ve iç konularda işbirliği yapması olduğunu öne süren Hristodulidis, Türkiye’nin sözü edilen iki başlıktaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda AB’nin karşılık vereceği iddiasını yineledi.

Konuşmasında NATO konusuna da değinen Hristodulidis, NATO Genel Sekreterinin, AB’nin savunma ve güvenlik alanlarında kendi başına faaliyet gösteremeyeceği şeklindeki görüşüne katılmadığını da yineledi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında birçok şey başardığını savunarak, bu unsurlardan övgüyle bahsetti.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da basın açıklamasında söz alarak Kıbrıs sorunu ve diğer konulara değindiğini yazdı.

Gazete, Kombos’un , “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yok hükmünde olduğu şeklindeki görüşüne” yanıt verdiğini ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yok hükmünde olanın aksine tam anlamıyla var olduğunu” iddia ettiğini, yazdı.

Haberin devamında Kombos ve AB Konuları Müsteşarı Rauna, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı sırasında uygulamaya konulan konulara değindi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Dönem Başkanlığı Raporunun Raporu” başlığı altında verirken Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis’in, Kombos ve Rauna’yla birlikte dün gerçekleştirdiği AB Dönem Başkanlığı’na ilişkin açıklamanın, AB Dönem Başkanlığına ilişkin dördüncü basın açıklaması olduğuna dikkat çekti.