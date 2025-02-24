Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Mısır ile iş birliği ve ortaklık ilişkisinin ufkunu genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Hristodulidis’in Mısır ziyareti sırasında Al-Ahram gazetesine verdiği söyleşiyi aktardı.

Habere göre Mısır’la imzaladıkları, sözde MEB’deki “Kronos” ve “Afrodit” yataklarındaki doğal gazın ticari açıdan değerlendirilmesiyle ilgili iki yeni anlaşmanın önemine dikkat çeken Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki iş ortaklık ilişkisinin sınırlarını genişletme arzusunu dile getirdi.

Hristodulidis Kahire’de imzalanan anlaşmaları, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında “enerji alanındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak niteledi ve Akdeniz bölgesindeki gelişmenin güçlenmesine katkı sağlayan stratejik iş birliklerine yeni ufuklar açtığını” söyledi.

Güney Kıbrıs’ın Mısır ile iş birliğinin geleceğiyle ilgili vizyonu ve arzusunun, önümüzdeki yıllarda iki taraf arasındaki ortaklık ilişkilerinin ufkunun genişlemesi olduğunu da sözlerine ekledi.