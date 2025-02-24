Larnaka Havalimanı’nın kapasitesinin yüzde 65 oranında artırılacağı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, havalimanındaki inşaat çalışmaları için izin prosedürünün tamamlandığını ve çalışmaların 3 yıl içinde bitirilmesinin beklendiğini yazdı.
Gazete, çalışmaların tamamlanması ardından Larnaka Havalimanı’nın en modern Avrupa prototiplerine uygun ve çevre dostu olacağını , yıllık 12,4 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebileceğini kaydetti.
Haberde, inşaat çalışmasına gelen ay başlanacağı ifade edildi.
Kaynak: RSS