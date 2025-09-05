Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “Ukrayna İçin Gönüllüler Koalisyonu”nun telekonferans toplantısına katıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Mecron ve İngiltere Başbakanı Kir Starmer’ın organize ettiği telekonferans toplantısının daimi ateşkes için koordine olmayı hedeflediğini söyledi.

Habere göre, Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın bu doğrultuda aktif rol üstlendiğini ve tüm devletlerin toprak bütünlüğüyle egemenliğini savunduğunu kaydetti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, toplantıda Avrupa ile müttefiklerinin Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini söylediği ve yaptırımların Rusya üzerinde baskı oluşturup, barış için müzakere etmeye zorladığı belirtildi.