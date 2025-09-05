Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, 8-9 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirecek Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’in, temasları sırasında Güney Kıbrıs ile Konsey arasındaki iş birliği, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ve Orta Doğu’daki gelişmeleri ele alacağını yazdı.

Habere göre, Berset, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Meclis Başkanı Annita Dimitriu tarafından da kabul edilecek.

Berset ayrıca Lefkoşa Rum Belediyesini de ziyaret edecek ve Yeşil Hattı gezecek.