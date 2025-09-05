Rum Avrupa Parlamentosu üyeleri Mihalis Hacıpantelas(DİSİ) ve Yeorgios Yeorgiu’nun (AKEL), Prostat Kanseri Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik organize ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum AP üyeleri Hacıpantelas ve Yeorgiu’nun, Avrupa Kanser Örgütü, Europa Uorno Örgütü ve Avrupa Üroloji Derneği işbirliğiyle, Avrupa Parlamentosu’nda prostat kanseriyle ilgili etkinlik düzenlediğini yazdı.

Habere göre Yeorgios Yeorgiu yaptığı konuşmada amacın farkındalığın artırılması, prostat kanserinin önlenmesi ve tedavisinde var olan eşitsizliklerle mücadele etmek olduğunu belirtti.

Mihalis Hacıpantelas ise açıklamasında erken teşhisin önemini vurgularken Avrupa Birliği'nin, ulusal sağlık sistemlerine sağlayabileceği destekteği dile getirdi.