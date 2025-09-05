AB Bütçe, Dolandırıcılıkla Mücadele ve Kamu Yönetimi Komiseri Piotr Serafin, Güney Kıbrıs’ta Rum Meclisi Maliye Komitesi ile görüştü.

Alithia’nın haberine göre, AB bütçe paketinin sunulmasının ardından üye ülkelere başlattığı ziyaret turundaki ilk durağının Güney Kıbrıs olduğuna dikkat çeken Serafin, AB dönem başkanlığını 2026’nın ilk yarısında Güney Kıbrıs’ın devralacak olması sebebiyle Rum yönetiminin bütçe konusunda oynayacağı rolün önemine işaret etti.

Avrupa Komisyonu’nun, bir sonraki uzun vadeli bütçe çerçevesi önerisinin ana ilkelerini sunan Serafin, Avrupa bütçesinin geleneksel dayanıklılık politikaları ile yeni rekabetçilik, savunma ve güvenlik gerekliliklerini dengeleyecek bir Avrupa bütçesi olması gerektiğini vurguladı.

Rum Meclisi Maliye Komitesi üyeleri ise Serafin’e sözde "Türk işgali", "göçün araç olarak kullanılması” ve "Doğu Akdeniz’de jeopolitik güvenlik" ile ilgili konuları gündeme getirdi.

Maliye Komitesi Başkanı Hristiana Erotokritu, Güney Kıbrıs’ın 2013’te girdiği mali krizden AB’nin desteğiyle kurtulduğunu hatırlatarak, Serafin’in sunduğu bütçe çerçevesini “iyimser ve hırslı” bulduğunu söyledi. Güney Kıbrıs’ın “yaşanmış deneyimiyle” bağlantı kurarak, önerilen çerçevede savunma ve güvenlik yatırımlarına vurgunun artırılmış olmasından memnuniyet belirtti.

Serafin ise çerçevenin, 27 üye ülkenin uzlaşısının ürünü olduğunu belirterek “AB’nin dünya çağındaki rolünü oynayabilmesi için sosyallik modelini koruması, rekabet edebilir güçlü bir bütçeye sahip olması ve savunmaya muktedir olması" gerektiğini söyledi.

Serafin uyum politikasının Güney Kıbrıs için önemini bildiğini belirterek AB’nin savunmada üye ülkelerle birlikte hareket etmek ve Avrupa savunma sanayiini desteklemeyi hedeflediğini belirtti. AB’nin özel programlar aracılığıyla “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine” destek vermeyi sürdüreceği vaadinde de bulunan Serafin “drone savaşları gibi modern çatışmalarda Starlink gibi güvenli uydu iletişimlerinin kritik rolüne” vurgu yaptı. AB’nin, kendi ari Avrupa uydu iletişim planını hayata geçirmekte olduğunu söyleyen Serafin, bunun, hiçbir üye ülkenin tek başına yapamayacağı stratejik olanak olduğunu belirterek savunmaya ortak Avrupa ödeneklerinin şart olduğunu vurguladı.

DİSİ Milletvekili Savia Orfanidu ise partisinin, “bütün düzeylerde daha çok Avrupa” tutumuna sahip olduğunu söyledi. Orfanidu, savunma ve güvenlik alanlarında Güney Kıbrıs’a daha çok destek, göç konusunda ise dayanışma talep etti. Pahalılığın ve enflasyonun etkilerine de dikkat çekerek, AB’nin bu parametreleri dikkate alması gerektiğini söyleyen Orfanidu, Serafin’e AB’nin küresel ticaret ve jeostratejik zorluklara karşı stratejisinin ne olduğunu sordu.

DİKO Milletvekili Hrisis Pandelidis, Rum halkının, memorandum döneminde yaptığı fedakarlıkları hatırlatarak, Serafin’den “Kıbrıs’ın gerçeklerini dikkate almasını” istedi. Pandelidis, Rum siyasilerin ortak Avrupa savunmasında ısrar etmesinin sebebini “600 metre geriye yürürseniz Türk askeriyle karşılaşırsınız. Gazze, Suriye ve Türkiye çok yakın.” sözleriyle izah etti. Pandelidis, Polonyalılar için Rusya ne ise Rumlar için de Türkiye’nin aynı şey olduğunu savundu.

Haravgi’ye göre, AKEL Milletvekili Aristos Damianu, AB’nin mali önceliklerinin yönelimine sert tepki gösterdi. Avrupa bütçesinde belirlenen önceliklerin üye devlet toplumlarının gerçek ihtiyaçlarını yansıtmadığına dikkati çeken Damianu, “kalkınma hedeflerinin çekirdeğinde askeri sektör bulunuyor. Rusya’nın Ukrayna istilasına ve Amerikan silah sanayiine eşdeğer ağırlık atfı Avrupa’nın ana kalkınma eksenini oluşturamaz.” dedi. Solun farklı görüşte olduğunu kaydeden Damianu “Kalkınma birçok yöntemle başarılabilir ama militarizm asla öncelik olmamalıdır. Avrupa Komisyonu derhal politikalarının ve önceliklerinin yönünü değiştirmelidir.” dedi. Damianu, Ukrayna savaşına derhal son verilmesinin savunma sanayiine yatırımdan daha öncelikli olduğuna dikkati çekti.

Partisinin bütçeyi dikkatle incelemekte olduğunu belirten Damianu, sosyal eşitsizlik, Kuzey-Güney uçurumu ve çevre krizi gibi sorunların göğüslenebilmesi için önceliklerin yeniden belirlenmesini istedi.

Aynı gazete “AB: Kıbrıs Dönem Başkanlığı AB Bütçesi İçin Kritik… Bütün Üye Devletlerin Kendi Çıkarları ve Kendi Öncelikleri Var” başlıklı haberinde, Serafin’in Rum Yönetimi Nikos Hristodulidis ile de görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ın, 2026 dönem başkanı olarak AB bütçesinin benimsenmesi ve onaylanmasında kritik rol oynayacağını savunan Serafin, komisyon olarak Rum dönem başkanlığına yardımcı olacaklarını söyledi. Serafin ayrıca bütün üye devletlerin kendi çıkarları ve kendi öncelikleri olduğunu, bu nedenle komisyon önerisine tepkileri ilk elden dinlemek için ziyaret başlattığını anlattı.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise AB dönem başkanı olarak hem bütçe konusunda, hem de göç gibi önemli konularda görüş birliği sağlanması için ilerleme kaydedilmesi amacıyla ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.