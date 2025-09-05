Güney Kıbrıs’ta bugün, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık 47 bin öğrenci ders başı yaptı.

Politis gazetesi, öğrencilerin bugün okullarına giderek sınıflara paylaştırıldığını, ders kitaplarını aldığını ve derslerine başladığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta şu anda 62’si ortaokul, 36’sı lise ve 10’u hem ortaokul hem lise olan 108 orta öğretim okulu bulunduğunu, bu okullarda 42 bin 111 öğrencinin eğitim gördüğünü ve 7 bin 117 öğretmenin görev yaptığını kaydederken; 11 tane de meslek lisesi olduğunu ve 803 öğretmenin görev yaptığı bu okullarda da 5 bin 87 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Haberde, ilkokullarda da okul zilinin pazartesi günü çalacağı ve 329’u ilkokul, 274’ü anaokul olmak üzere toplam 611 ilköğretim okulunda yaklaşık 64 bin öğrenci ile 7 bin 557 öğretmenin ders başı yapacağı ifade edildi.