Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, “henüz müzakerelere yen,iden başlama noktasında bulunmuyoruz” dedi.

Hristodulidis, , BM binasında Guterres'in daveti üzerine katıldığı gayriresmi akşam yemeğinin ardından açıklama yaptı.

Üçlü görüşmenin sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan GKRY lideri Nikos Hristodulidis, iki savaş devam ederken, bu inisiyatifi aldığı için BM Genel Sekreterine teşekkür etti. Nikos Hristodulidis yemek sırasında açık bir tartışmanın yapıldığını söyledi.

“Hristodulidis “Bazı yapıcı noktalarda Sayın Tatar'dan yeni bir şey duymadım” dedi.

Hristodulidis, Güven Artırıcı Önlemler için sunulan önerilerle ilgili olarak, yeni geçiş noktaları olasılığını değerlendirmek üzere Kıbrıs'ta Ersin Tatar ile bir görüşme yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

GKRY lideri henüz müzakerelere yeniden başlama noktasında olunmadığını vurguladı.

“Genişletilmiş görüşmeler” teriminin ne anlama geldiği sorulduğunda Hristodulidis, bunların üç garantör ülkenin katılımıyla yapılan görüşmeler olduğunu açıkladı ve Atina ile Londra'nın bu konudaki tutumunun olumlu olduğunu kaydetti.

Bir sonraki adımların ne zaman atılacağı konusunda ise Hristodulidis, herhangi bir tarihin belirlenmediğini söyledi.

Hristodulidis “Bu akşam müzakerelerin kazanımlarının, Genel Sekreterin altı noktasının güvence altına alınmasının önemini yineledim ve bundan sonraki müdahalelerimiz bu çerçevede yapıldı. Genel Sekreter tarafından yapılan ve Ersin Tatar tarafından kabul edilmeyen bazı öneriler vardı” dedi.

Maria Angela Holguin’in misyonuyla ilgili olarak, Kıbrıs Rum tarafının misyonun devam etmesini istediğini ancak “Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak Genel Sekreterin dışında birisinin başrol üstleneceğini” vurguladı.