Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un açıklamalarını yorumlarken GSI projesi hakkında söylediklerine yer verdi.

Hristodulidis, bu projeye lafta değil pratikte yaklaştıklarını, her gün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile temas halinde olduklarını ifade etti.

Hristodulidis, “her gün diyorum bugün(dün) sabah bile Yunan Başbakanı ile konuştum, ele aldığımız birçok konudan biri de bu projedir” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile aralarında bu projenin hayata geçirilmesinden ortaya çıkan yükümlülüklere ilişkin anlaşmanın ve yoğun uluslararası ilgi nedeniyle ilgili incelemelerin güncellenmesi konusunda bir kararın bulunduğunu anımsatan Hristodulidis, “Kablonun geçebilmesi için ilk önce İsrail-Güney Kıbrıs hattının yapılması gerekli olduğu ancak Avrupa Komisyonu’nun bunu istemediği” şeklindeki bir soru üzerine, komisyonun bu yönde bir yanıtın bulunmadığına dikkati çekti.

Hristodulidis, projeyle ilgili revize edilmiş bir incelemeye gereksinim duyulduğunu belirtti.

Bu incelemenin zaman takviminin bulunup bulunmadığı ve başlayıp başlamadığı şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, son aşamada olduklarını, sonraki 24 saat içerisinde bu çalışmanın güncellenmiş versiyonunun hangi kuruma devredileceği konusunda açıklamanın yapılabileceğini söyledi.