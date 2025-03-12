Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, hükümette oluşunun ikinci yıldönümü sebebiyle bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacak.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in 20.00’da başlayıp 21.30’da sona ermesi öngörülen konuşmasının ilk 15 dakikasının ulusa sesleniş, geri kalanının ise gazetecilerin sorularını yanıtlama formatında olacağını aktardı.

Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’taki beş televizyon kanalının haber müdürlerinin Kıbrıs sorunu ve dış politika, iç yönetim ve ekonomi konularındaki sorularını yanıtlayacak.