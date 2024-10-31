Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’la gerçekleştirdiği görüşme bugünkü gazetelerde geniş yer bulurken, Hristodulidis’in Washington’a gerçekleştirdiği ziyaretten ve Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesinden önemli faydalar elde ettiği öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Sağlam Temellerle Yeni Dönem- Hristodulidis’in Biden’la Beyaz Saray’da Görüşmesinin Ardından Elde Ettiği Kazançlar” başlıklı haberinde, savunma konularının dünkü görüşmenin gündeminin üst sıralarında bulunduğunu da yazdı.

Haberde, Kıbrıs sorununun çözümünün Güney Kıbrıs’ın bölgede oynayabileceği rolle ilişkilendirilmesinin ve bununla bağlantılı olarak Amerikalıların bölgede güvenilir bir müttefik görmesinin, yaşanması beklenen gelişmelere yönelik belirleyici rol oynayabilecek unsurlar olduğuna da işaret edildi.

Kıbrıs sorununun çözümünün Güney Kıbrıs’ın bölgede oynayabileceği rolle ilişkilendirilmesinin kritik zamanlaması nedeniyle listenin başında yer aldığını yazan gazete, bunun müzakerelerin yeniden başlaması çabasında tüm paydaşlara çok somut mesajlar gönderdiğini savundu.

Amerikalıların iki ülkenin stratejik iş birliğinin esaslı bir devamlılığa sahip olması konusunda net bir teze sahip olduğunu da kaydeden gazete, ABD ile Rum Yönetiminin aralarındaki iş birliğini kurumsallaştırmaya devam ettiğini ve bunun sonuçlarının yakın zamanda ortaya çıkmaya başlayacağını belirtti.

Hristodulidis’in görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Biden’ın, Rum Yönetimi’nin bölgedeki rolü ve Kıbrıs sorununun çözüm çabaları arasında bağlantı kurması üzerinde durduğunu kaydeden gazete, Hristodulidis’in “özellikle Türkiye’nin başka çözüm şekilleri ileriye götürdüğünü gördükleri bir konjonktürde, Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili olarak ABD’nin sahip olduğu istikrarlı tezi memnuniyetle fark ettiklerini söylediğini” iletti.

Biden’ın Rum Yönetimi’nin Orta Doğu, insani koridor ve sivillerin bölgeden olası tahliyesi konusunda sahip olduğu rolden ötürü kendilerine teşekkür ettiğini ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü aracılığıyla Rum Yönetimi’nin yalnızca bu rolü devam ettirmekle kalmayıp, bu rolün açıkça daha da fazla güçlendirilmesi gereksiniminin de vurgulandığını belirtti.

Gazete Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın bu konuda sahip olduğu etkinin farkında olunması ve bu konunun Kıbrıs sorununun olası bir çözümü ve bunun içeriğiyle ilişkilendirilmesinden oldukça memnun olduğunu da belirtti.

Görüşmede savunma ve güvenlik konularının ele alındığını da yazan gazete, diplomatik çevrelere dayanarak, Hristodulidis ile Biden’ın görüşmede ikili ilişkilerle alakalı konularla meşgul olduklarını aynı zamanda savunma iş birliğinin güçlendirilmesi için bir yol haritası belirlenmesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Savunma konusunda ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının bir yıldan üç yıla uzatılmasının ele alındığını da kaydeden gazete, şu an bu konunun ABD Kongresi aşamasında ele alındığını ifade etti.

İki tarafın, Güney Kıbrıs’ın hem askeri teçhizatlar hem de askeri anlamda düzeyinin yükseltilmesi, aynı zamanda RMMO mensuplarının ABD’deki askeri okullarda eğitim görmesi için, savunma iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla bir yol haritası belirlenmesi konusunda mutabık kaldığını da kaydeden gazete, buna Güney Kıbrıs’taki CYCLOPS merkezinin genişletilmesinin dahil olduğunu da belirtti.

ABD tarafından Güney Kıbrıs’a arama-kurtarma, aynı zamanda yangın söndürme amaçlı kullanılabilecek hava araçları (ikinci el helikopterler) verilmesi ihtimalinden de söz eden gazete, yatırımlar konusunun da görüşme gündeminin üst sıralarında bulunduğunu ve eldeki bilgilerin Larnaka limanı yönünde olduğunu ifade etti.

Pasaport vizelerinin kaldırılması konusunun da görüşmede ele alındığını yazan gazete, eldeki bilgilerin önümüzdeki dönemde ABD’den konuyla ilgili son değerlendirmeleri yapacak bir ekip geleceği yönünde olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs’ta karar alma kabiliyetini ve bağımsızlığı muhafaza edecek bir devlet olması mantığıyla, Joe Biden’ın Güney Kıbrıs’ın bölgedeki dengeleyici rolü ile Kıbrıs sorununun çözüm şeklini ilişkilendirmesine özel bir önem verdiğini de kaydeden gazete, Amerikalıların Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili ifadelerinin de önemli olarak kayda geçirildiğini iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis’i Beyaz Saray’da karşılayan Biden, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın, iki kesimli iki toplumlu federasyonun mümkün olduğu konusunda iyimser olmaya devam ettiğini söyleyerek, ülkesinin bu gidişata yönelik desteğini de ortaya koydu.

Biden ABD’nin bu amaca yönelik elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu da söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, tüm Kıbrıslılar için siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili desteğine bir kez daha işaret edildi.

Konuyla ilgili haberler Politis’te “ABD’yle Ortaklık İlişkisi Kıbrıs Sorunu Aromasıyla- Stratejik Ortaklık İlişkisi Kilitlendi”, Haravgi’de “Hristodulidis Savunma ve Güvenlik Konularında İkili İlişkilerin Güçlendirilmesini İlan Etti- ABD BM Güvelik Konseyinin İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonla İlgili Kararlarını Desteklediğini Teyit Etti”, Alithia’da ise “Biden İki Kesimli İki Toplumlu Federasyona Bağlı ve Çözüm Konusunda İyimser” başlıklarıyla yer aldı.