Halkın Partisi’nden (HP) bir heyet dün Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanı işçileri ziyaret etti.

HP’den yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır Mesarya bölgesinde çok sayıda kişiye istihdam sağlayan tesisin, son dönemde yaşanan sorunlarla gündeme gelmesinin üzüntü yarattığı belirtildi, işçilerle ailelerinin mağduriyet yaşamasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Anayasa ve İş Yasası’nın sendikalaşma hakkını, hak arayışı için eylem yapmayı ve toplu iş sözleşmesini güvence altına aldığı hatırlatılarak, İş Yasası'nın, ekonomik sıkıntıya giren işletmelerin ancak belirli şartlara uymaları halinde işten durdurma yoluna gidebileceğini düzenlediği; bunun da Çalışma Dairesi’ne gerekli bildirimlerin yapılması ve işçilere en az bir ay önceden yazılı bildirimde bulunulmasıyla mümkün olabileceği vurgulandı.

Çalışanların sırf sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmasının yasalar tarafından açıkça yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şirketin gerçekten ekonomik gerekçelerle toplu işten çıkarma yoluna gitmesi halinde, İş Yasası uyarınca bu gerekçeleri ispat yükümlülüğünün işverene ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İş Yasası’nın uygulanmasından sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Başsavcılık'tan görüş alma gibi süreçlerle zaman kaybetmek yerine hızlı hareket etmesi gerektiği de belirtilerek, yasada tarif edilen şartların yerine getirilip getirilmediğinin, Çalışma Dairesi’ne gerekli başvuruların yapılıp yapılmadığının ve bakanlığın bugüne kadar hangi adımları attığının kamuoyuna açıklanması gerektiği kaydedildi.

İşçilerin ve ailelerinin mağdur edildiği öne sürülen açıklamada, devlet adına öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yasaların gereğini yerine getirerek işçilere sahip çıkması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, HP heyetinin, mahkemeye başvuru ve diğer yasal süreçlerde işçilere destek vermeye hazır olduğunu dünkü ziyarette ilettiği de kaydedildi.