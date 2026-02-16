İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides’in “Kıbrıs müzakerelerinin Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiği” yönündeki açıklamasını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Işık, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya yönelik olması gereken görüşmelerin, tam tersine en temel insan haklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sürece dönüştürüldüğünü belirterek, BM ve AB’nin de bu süreçte farklı bir amaç taşımadığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının “bağımsızlık ve egemenlik” haklarını güvence altına alan KKTC’nin varlığının kabul edilmesinden başka bir çözüm seçeneği olmadığını belirten Işık, bu görüşü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos’a gönderecekleri 15 sayfalık Kıbrıs raporuyla ileteceklerini kaydetti.