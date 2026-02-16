Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dış Basın Birliği’nin ülkenin sesini uluslararası alanda duyurma ve KKTC’nin doğru tanıtımına katkı sağlama açısından önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yayın yapan basın kuruluşlarının KKTC temsilcilerini bir araya getiren Dış Basın Birliği’nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Birliğin yıllardır yürüttüğü çalışmaların, KKTC’nin dünyaya açılan penceresi niteliğinde olduğunu vurgulayan Arıklı, bu süreçte emek veren tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Dış basında görev yapan gazetecilerin zor koşullar altında önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken Arıklı, Dış Basın Birliği’nin dayanışmayı güçlendiren yapısıyla basın mensuplarına destek olmaya devam ettiğini ifade etti.

Arıklı, mesajının sonunda Dış Basın Birliği yönetimini ve üyelerini kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.