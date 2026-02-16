Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) imzalanan protokollerin hukuka uygunluk, kamu yararı ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, idarenin attığı imzaların denetim dışı olamayacağını belirtti.

Kamu kaynaklarını, altyapısını veya stratejik alanları ilgilendiren anlaşmaların tartışmaya açılmadan yürürlüğe konmasının soru işareti yarattığını ifade eden TDP, iktidara gelmesi halinde kamu aleyhine olan protokolleri hukuki zeminde yeniden ele alacağını, kamu yararı olmayan kararları iptal edeceğini kaydetti.

TDP'den yapılan yazılı açıklamada kamu adına imzalanan uluslararası ve uzun vadeli anlaşmaların yalnızca teknik değil aynı zamanda hukuki, ekonomik ve toplumsal sonuçlar doğurduğu, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını zedeleyebilecek her türlü düzenlemenin titizlikle incelenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu yararına aykırı, rekabeti ortadan kaldıran, yerel yapıyı zayıflatan veya ülkenin ekonomik egemenliğini zedeleyen anlaşmaların bağlayıcılığının mutlak olmadığı, idarenin, hukuka aykırı veya kamu zararına yol açan işlemleri geri alma, iptal etme ve yeniden düzenleme yetkisi olduğu belirtildi.

Stratejik sektörlerde atılacak adımların kısa vadeli ve idari tercihlerle değil, uzun vadeli, kamu yararı ve toplumsal menfaat temelinde şekillenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, esas olanın kamu çıkarı, hukukun üstünlüğü ve toplumsal adalet olduğu kaydedildi.

Kıbrıslı Türklerin aleyhine olacak hiçbir anlaşmanın sorgulanamaz olmadığı belirtilen açıklamada, TDP iktidarında hukuki yollar çerçevesinde kararların yeniden değerlendirmesi, iptali veya revizyonuyla ilgili süreçlerin kararlılıkla işletileceği ifade edildi.