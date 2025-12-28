Halkın Partisi (HP) yetkilileri Lefkoşa Arasta esnafı ve vatandaşın yeni yılını kutlayarak, sorunlarını dinledi.

HP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir ile diğer bazı parti yetkilileri Arasta, Büyük Han ve Belediye Çarşısı (Bandabuliya) bölgesindeki ziyaretinde esnaf ve vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Açıklamda, HP’nin halkın arasında ve vatandaşın sesine kulak veren bir anlayışla çalışmalarını sahada hızlandırdığına ve halkın içinde olmaya devam edeceği belirtildi.