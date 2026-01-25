Halkın Partisi (HP) Gençlik Örgütü tarafından düzenlenen gençlik kongresinde Girne Gençlik Örgütü’nü kurarak, yönetimde görev alacak gençleri belirledi.

Girne Gençlik Örgütü Başkanı İbrahim Özerden olurken, Genel Sekreter Kübra Tezcan, örgütlenme Sekreteri Süleyman Güleç, Sosyal Aktivite Sekreteri Türkan Tezcan, Medya ve Sivil Toplum Sekreteri Ahmet Ciğerci ile Hukuk ve Siyasi İşler Sekreteri Fethi Ercan olarak belirlendi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Halkın Partisi Girne İlçe Merkezi’nde dün yapılan kongrede, divanın oluşturulması sonrasında söz alan Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal, gençlik örgütlenmesinin Girne’den başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kongrede konuşan HP Gençlik Örgütü Başkanı ve MYK üyesi Onur Güler ise “Bir yıl önce kurup ayağa kaldırdığımız Gençlik Örgütü’müzün kısa sürede ilçe kongrelerini yapmaya başlayıp, ilçeler düzeyinde de örgütlenmeye başlamış olması hepimiz için cesaret verici ve umutlandıran bir gelişmedir.” ifadelerine yer verdi.



Kongre’de, HP Girne Gençlik Örgütü Başkanı olarak görev alan İbrahim Özerden da konuşarak, kendi geleceklerine sahip çıkmak için var olduklarını kaydederek, “Politikaların şekillenmesine katkı koyarak ve sesimizi duyurarak kendi geleceğimizi şekillendirmek için Halkın Partisi’ndeyiz.”dedi.

Temiz siyasetin Halkın Partisi ile mümkün olduğunu işaret eden Özerden, var güçleri ile çalışıp, başaracaklarını ve ülkenin kendilerine yakışır şekilde yönetilmesinde söz sahibi olacaklarını vurguladı.