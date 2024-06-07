BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görev süresinin 3 ay daha uzatıldığı iddia edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Çarşamba günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’le görüştüğünü yazdı.

Gazete, “Eylül Ayına Kadar Uzatma” başlığı altında verdiği haberinde, Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına devam edebilmesi adına görev süresinin Eylül ayına kadar uzatıldığını yazdı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Türk tarafının talebinin aksine, Holguin’in görev süresini üç ay daha, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu’na kadar uzattığını belirten gazete, tüm tarafların Eylül ayında New York’a gittiklerini, bunu bilen Guterres’in de bu momentumu kullanmayı arzuladığını öne sürdü.

Gazete, Holguin’in görev süresinin uzatılması sebebiyle yakın zamanda bölgeye yeni bir ziyaret yapmasının beklendiğini de vurguladı.

-- - Guterres önce Holguin ardından Yerapetridis’le görüştü

Gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in ilk olarak Holguin’le görüştüğünü ve Holguin’den temasları konusunda bilgilendirme aldığını belirtirken, daha sonra ikiliye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis’in de katıldığını aktardı.

Habere göre bu üçlü görüşme ise yaklaşık 45 dakika sürdü.

Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetridis ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteriyle “önemli bir dönem içerisinde bulunulduğu ve fırsatın kaçmasına izin verilemeyeceği konusunda uzlaştıklarını” belirtti.

“BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’in girişimleriyle önümüzdeki dönemde diyalogun yeniden başlayabilmesi adına daha ileri görüşmelerin başlamasını arzuladıklarını” vurgulayan Yerapetridis, “Kıbrıs sorununun çözümü için önemli adımlar atılabilmesi konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında olacaklarını” ifade etti.

- - Hristodulidis, Yerapetridis ve Holguin’le telefon görüşmeleri yaptı

Gazete haberinin devamında ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Yerapetridis ve Holguin’le telefon görüşmeleri yaptığını yazdı.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis “BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına olan bağlılığını gördüklerini” belirterek “Holguin’in, hazırlayacağı raporu Haziran sonunda BM Genel Sekreterine vereceğini” hatırlattı. Letimbiotis ayrıca, “her an görüşmeye hazır olduğumuzu yinelemek isterim” şeklinde konuştu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: “Kıbrıs Sorunu İçin Fırsat – Yunanistan Dışişleri Bakanı Kıbrıs Sorunu Konusunda Fırsat Mesajı Verdi”; Politis: “Müzakere Momentumunun Kaybolmasını İstemiyorlar – Holguin’in Görev Süresinin Uzatılması-Tatar’dan Tepki”;

Haravgi: “BM Genel Sekreteri Kıbrıs Sorununun Çözümü Fırsatının Kaybolmasına İzin Vermeyecek – Holguin Üç Ay Daha Devam Ediyor”.