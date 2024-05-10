Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in imkanlarının tükendiği, garantör ülkelerin katılımıyla gayrı resmi 5’li konferans yapılması girişimlerinde bulunduğu iddia edildi.

Alithia gazetesi: “Gayrı Resmi Beşli Konferans İçin Girişim – Holguin’in Çıkmazın Aşılması Adına Umutsuz Çabaları – Tatar Üçlüyü Reddetti Ancak Beşliden Hiç Bahsetmedi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in beşli konferans gerçekleştirilmesi yönünde girişimleri olduğu iddiasında bulundu.

Gazete, Holguin’in, taraflar arasında ortak zemin bulma yönündeki umutsuz çabalarında hareket alanının iyice daraldığını savunarak, AB ülkeleri ve Moskova’da gerçekleştirdiği temaslarda, Nisan 2021’de Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi beşli konferans tipi bir konferansın yapılması ihtimalini gündeme getirdiğini iddia etti.

Holguin’in temasları sırasında, garantör devletlerin katımıyla gayrı resmi beşli bir konferansın gündeme geldiğini ancak Holguin’in Türkiye temaslarına ilişkin bilgi bulunmadığını öne süren gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Holguin’le görüşmesinde üçlü görüşmeyi reddettiğini ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres nezaretinde bir üçlü görüşme ihtimalini reddetmediğini savundu.

Haberde ayrıca, Tatar’ın beşli konferans konusunda ise hiç açıklama yapmadığı vurgulandı.

Gazete, beşli konferans konusunun, Holguin’in Pazartesi günü liderle gerçekleştireceği görüşmelerde gündeme geleceğini de öne sürerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamalara da yer verdi.

- - “Birinin görüşmeyi istememesini anlayamıyorum”

Habere göre Hristodulidis, Tatar’ın üçlü görüşmeyi reddetmesi konusunda dün yaptığı açıklamada; “Bir insanın görüşmeyi, sadece görüşmeyi istememesini anlayamıyorum” şeklinde konuştu.

Holguin’in davetine olumlu yanıt verdiğini ve çabaların sürdüğünü ifade eden Hristodulidis; “Bırakalım da diplomasi işini yapsın. Eğer görüşmezsek, Kıbrıs sorununun çözümü ihtimalinin var olup olmadığını nasıl anlayacağız?” şeklinde konuştu.

- - Miçotakis-Erdoğan görüşmesi bekleniyor

Gazete, tüm bu gelişmeler sürerken Rum tarafının dikkatinin Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı görüşmeye çevrildiğini yazdı.

Hristodulidis’in çarşamba gecesi Miçotakis’le bir telefon görüşmesi yaptığını ve son gelişmeleri aktardığını belirten gazete, Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Antoniu’nun ise, Miçotakis-Erdoğan görüşmesinde Kıbrıs sorununun da gündeme geleceğini söylediğini aktardı.

Antoniu, söz konusu görüşmeye büyük önem verdiklerini ve AB-Türkiye ilişkilerini, Kıbrıs sorununun çözüm koşullarını oluşturacak bir araç olarak kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Antoniu, Holguin’in temaslara devam ettiği sürece tüm zorluklara karşın gerçekçi bir şekilde, Kıbrıs sorunu konusunda harekete geçilmesi noktasında kendilerinin de Türkiye’den yeşil ışık yanmasını bekleyeceklerini vurguladı.

Fileleftheros ise konuya ilişkin haberini; “Üçlü Görüşmeye Hazır – AB’ye Bel Bağlıyor” başlıkları altında verdi.

Gazete Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Tatar’ın açıklamalarını “olumlu bulmadığını ancak yorumlamak da istemediğini” söylediğini aktardı.

Rum Yönetimi'nin, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda tutum değiştirmesi konusunda AB’ye “ciddi şekilde bel bağladığı” yorumunda bulunan gazete, Hristodulidis’in de dünkü açıklamasında bu konuya değindiğini ve “ülkemizde barışın sağlanması çabalarında en büyük dayanağımız AB’dir” şeklinde konuştuğunu belirtti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Holguin Vazgeçmiyor – Gözler Miçotakis-Erdoğan Görüşmesinde”.

Haravgi: “Kıbrıs Sorununda Çıkmazın Devamından Kaçınılmalı – Hristodulidis Yeni Bir Üçlü Görüşmeyi Reddeden Tatar’ı Eleştirdi: Eğer Görüşmezsek Kıbrıs Sorununun Çözüm Perspektifinin Olup Olmadığını Nasıl Göreceğiz? – AKEL: Çıkmazın Devamından Kaçınılmalı”.