BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’le görüştü.

Politis gazetesi: “Durum Ankara’da Netleşecek – Çözüm Şeklinin Değişmesine İlişkin Tutum Değişikliği Ankara’da Netleşecek – Süreç Devam Edecek Ancak Yavaş İlerleyecek” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önceden duyurulan takvime sadık kalarak dün Yunanistan’da temaslarda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Holguin’in dün Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yeogos Yerapetridis’le görüştüğünü belirterek Miçotakis’in ofisinden yapılan resmi açıklamayı okuyucularına aktardı. Açıklamaya göre Holguin görüşmede Miçotakis’e; Perşembe günü gerçekleştirilen liderler görüşmesi hakkında bilgi verirken gayrı resmi genişletilmiş konferans konusu da ele alındı.

Holguin’in Pazartesi günü Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesinin beklendiğini vurgulayan gazete, bu görüşmenin, Türkiye’nin çözüme ilişkin tutumunda bir değişiklik olup olmadığına ve BM kararları çerçevesinde bir çözüme nasıl baktığına netlik kazandırmasının beklendiğini öne sürdü.

Gazete, Holguinin Yerapetridis’le görüşmesine ilişkin herhangi bir bilgiye ise yer vermedi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

