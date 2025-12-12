Kıbrıs Ulusal Komitesi”, “Komandarya”(commandaria) şarabının UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Uluslararası Listesi’ne dahil edildiğini açıkladı.

Politis gazetesi, ilgili kararının geçtiğimiz Çarşamba günü Yeni Delhi’de gerçekleştirilen UNESCO Hükümetler arası komite toplantısında alındığını yazdı.

Habere göre, Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu konu hakkında yaptığı açıklamada, alınan karara atıfta bulunarak “Bu günün, Kıbrıs kültürü, Kıbrıs ve Komandarya köyleri için bir dönüm noktasını teşkil ettiğini” ifade etti.

Kassianidu, gastronomi sınırlarını aşan uluslararası tanınırlıktan, 14 komandarya köyünün şarap üreticilerinin özverisinden ve binlerce yıl öncesine dayanan kültürel mirasın kesintisiz devamlılığından söz etti.

UNESCO “Kıbrıs Ulusal Komitesi” Başkanı Dr. Marina Solomidu ise yaptığı açıklamada, bunun sadece eşsiz bir yerel ürün olmadığını aynı zamanda mekanla, insanlarla ve törenlerle bağlantılı bir kimlik ve kollektif hafıza taşıyıcısı olduğundan da söz etti.