BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, “Kıbrıs’taki liderlerin, barış sürecinin ilerleyebilmesi için kararlar alması gerektiğini” belirtti.

“Sigmalive” haber sitesine göre Holguin bugün öğle saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Holguin ziyaretinin amacının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve iki lider arasında eylül ayında gerçekleştirecek görüşmeye hazırlık yapmak olduğunu belirtti. Hristodulidis ile görüşmesini tamamladığını söyleyen Holguin, Genel Sekretere adadaki durum ve ortam hakkında bilgi vermek istediğini, bu nedenden dolayı burada olduğunu ifade etti.

Adadaki temaslarının süreceğini kaydeden Holguin ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleriyle yapacağı görüşmeler de dahil olmak üzere çeşitli temaslarda bulunacağını söyledi.

Kuzey ve güneyde tamir edilen mezarları da ziyaret edeceğini anlatan Holguin, iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi ile Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileriyle de bir araya geleceğini açıkladı.

Mevcut siyasi duruma rağmen güven artırıcı önlemlerin uygulanması için gerçekçi bir perspektif bulunduğunu düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soru üzerine Holguin, kararların Kıbrıslı liderlere ait olduğunu söyledi.

Holguin, BM’nin, kendisinin ve Genel Sekreterin ellerinden geleni yaptığını ancak kararları liderlerin vermesi gerektiğini vurguladı.

-Letimbiotis

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’e göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise BM'nin muhtemel 3'lü görüşmenin tarihi konusunda nabız yokladığını, olumlu yanıt verdiklerini ve bir sonuca varılması durumunda da BM tarafından resmi açıklama yapılacağını söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin arasındaki bugünkü görüşmenin odağında önümüzdeki "kritik" üçlü görüşmenin bulunduğunu ifade eden Letimbiotis, Hristodulidis’in; Kıbrıs Rum tarafının BM Genel Sekreterinin müzakerelerin kaldığı yerden başlamasına yönelik çabalarına her türlü desteği sağlamaya devam etme iradesini açıkça vurguladığını söyledi.

-3'lü görüşmenin 27 Eylül Cumartesi yapılması bekleniyor...

Haberde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs’taki liderler arasındaki yeni üçlü görüşmenin 27 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilmesinin beklendiği de yer aldı.