Alithia’ya göre Paralimni’de perşembe gecesi bir otelin önünde yürüyen 23 yaşındaki kişiye, 41 yaşındaki bir kişinin yönetimdeki araç çarptı ve sürükledi. Olay sonucu İsveçli genç ağır yaralandı.

Güney Kıbrıs’ta turizimci olduğu belirtilen İsveçli genç, kendisine çarpıp sürükleyen aracın sürücüsü tarafından Paralimni’deki özel bir kliniğe kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle önce Mağusa Genel Hastanesi’ne, ardından da Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne nakledilen kişi, solunum cihazına bağlanarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Doktorlar, çarpma ve sürüklenmeden dolayı karaciğeri hasar gören, kafa bölgesinde sürtünmeden oluşan yanık ve çoklu travma meydana gelen İsveçlinin sağlık durumunun ciddi olduğunu açıkladı.